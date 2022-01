Legislativas. João Cotrim Figueiredo diz que PSD "precisa das ideias novas" da IL

A RTP falou com João Cotrim Figueiredo, para quem o "ímpeto reformista que o PSD em tempos já teve, hoje não tem", pelo que "precisa da determinação, das ideias novas e da coragem da Iniciativa Liberal para voltar a ser capaz de executar as reformas de que o país precisa para crescer".



O presidente da IL explicou ainda quais as condições que irá exigir para apoiar um Governo de direita, caso seja esse o resultado das eleições de 30 de janeiro.