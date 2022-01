Legislativas. Liberais dizem que PSD sem IL é igual a PS

Francisco Rodrigues dos Santos anunciou que vai recandidatar-se à liderança do CDS. Já a Iniciativa Liberal acusou António Costa de mascarar os números do PIB e o PAN respondeu às críticas da Confederação dos Agricultores. O Livre disse que um bloco central é o pior para o país e o Chega afirmou que um voto no PSD é um voto em António Costa.