Legislativas na RTP. Como os representantes dos partidos reagiram

João Oliveira e o histórico deputado comunista António Filipe ficam fora do parlamento. O CDS fala de uma noite negra para o partido. Chega e Iniciativa Liberal prometem fiscalização ao PS, enquanto o Livre lembra que quer fazer parte da governabilidade à esquerda. O BE assume a derrota e Marisa Matias promete reflexão e o PAN diz que o objetivo do partido falhou.