Legislativas. Os deputados históricos que falham a reeleição

Destaque, desde logo, para o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que não conseguiu ser eleito em Évora. Deputado, presidente do grupo parlamentar dos comunistas desde 2013, a derrota é ainda mais pesada tendo em conta que João Oliveira foi uma das figuras de destaque do PCP nesta campanha, perante a ausência de Jerónimo de Sousa, sujeito a uma intervenção cirúrgica que o arredou de debates e arruadas durante grande parte do mês de janeiro.





João Oliveira era deputado à Assembleia da República desde 2005, tendo sido reeleito em todas as eleições legislativas desde então. Em Évora, apenas o PS e o PSD garantiram a eleição de deputados.







Mas houve mais perdas históricas para o PCP em círculos eleitorais que anteriormente davam lugares aos comunistas: é o caso de António Filipe, que falhou a reeleição em Santarém. Deputado desde 1989, o cabeça de lista não conseguiu ser eleito.







O PCP perde um dos seus parlamentares mais antigos e com maior destaque nos trabalhos da Assembleia da República, sendo aliás um dos vice-presidentes da AR até à data. Em Santarém, o PS garantiu cinco deputados e o PSD elegeu três. Seguiu-se o Chega, que garantiu a eleição de Pedro Frazão.







Confirma-se também a saída de José Luís Ferreira, do partido Os Verdes, que concorria na coligação habitual com o PCP, a CDU, mas que não conseguiu eleger qualquer deputado. José Luís Ferreira era deputado desde 2009, mas antes disso tinha sido chefe de gabinete da bancada do PEV entre 1995 e 2002.







Também à esquerda, Tal como António Filipe, também era um dos vice-presidentes da Assembleia da República. José Manuel Pureza era deputado pelo Bloco de Esquerda desde 2009.