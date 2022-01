Legislativas. Paulo Rangel junta-se a Rui Rio em Viana do Castelo

Rui Rio diz que o PS tem "muita lata" em falar do passado, mas mostra pudor ao não falar de José Sócrates. O líder social democrata fez campanha no Minho, ao lado de Paulo Rangel, e comparou o discurso de Costa àquele que os comunistas fizeram, depois do 25 de abril.