Legislativas. PSD apela ao voto antecipado "como forma de acautelar um eventual confinamento"

"Ao exercerem o seu direito de voto mais cedo, se vierem a estar confinados mais tarde já não terão problemas porque já exerceram o seu direito de voto", explicou o deputado.



A ministra da Administração Interna tem estado a receber os partidos políticos com representação parlamentar para analisar as condições do exercício de voto nas próximas eleições legislativas, em particular o direito de voto dos eleitores infetados ou em isolamento profilático.