Legislativas. PSD/Madeira aprova lista conjunta com CDS-PP por unanimidade

"Apresentam-se às eleições legislativas nacionais, e por esta ordem, os candidatos Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa, Patrícia Dantas, Dinis Ramos, Gonçalo Santos (CDS-PP) e Jéssica Faria", anunciou José Prada, secretário-geral do partido e porta-voz da reunião, que decorreu no Funchal.

O dirigente disse que se trata de uma "candidatura conjunta" PSD/CDS-PP, a qual respeita o método de Hondt, cabendo os quatro primeiros lugares aos social-democratas e o quinto aos centristas.

José Prada indicou que os suplentes são Francisco Sousa Gonçalves, Patrícia Gonçalves, André Pão, Catarina Ferreira Santos, Ricardo Freitas e Cláudia Vieira (CDS-PP).

A Região Autónoma da Madeira elege seis deputados à Assembleia da República.

Atualmente têm assento no parlamento nacional três deputados do PSD/Madeira -- Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves -- e três do Partido Socialista.

José Prada sublinhou que o objetivo da coligação regional PSD/CDS-PP é "reforçar representação parlamentar na Assembleia da República", aumentando a "capacidade de reivindicação contra um governo socialista que não respeita e destrata a Madeira".

"A comissão política apela à participação ativa de todos os militantes e sublinha a importância de o partido manter-se unido, coeso e mobilizado para ultrapassar, com sucesso, mais este desafio eleitoral", declarou.

O secretário-geral do PSD/Madeira disse, por outro lado, que a lista de candidatos é um exemplo da "renovação intergeracional", ao "envolver" e "apostar" nos seus quadros mais jovens.

"Os candidatos ora formalmente aprovados reúnem o perfil necessário para enfrentar, com sucesso, as próximas eleições, reiterando-se, nesta candidatura e como prioridade, a defesa do interesse superior desta região e a luta comum contra a esquerda e as injustiças de que os madeirenses têm sido alvo por parte do Governo da República", afirmou.