Legislativas. RTP com emissão especial a partir das 18h00

A RTP está a preparar uma emissão especial dedicada às eleições legislativas. Ao longo de várias horas estaremos em direto de norte a sul do país para avançar sondagens, acompanhar a contagem de votos, os primeiros resultados e dar a conhecer todas as reações que importam, no dia em que o país decide a nova relação de forças no Parlamento.