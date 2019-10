Legislativas. Socialistas vencem e estão prontos a negociar

Sem maioria absoluta o líder do partido António Costa no discurso da vitória falou da felicidade dos portugueses na coligação feita há quatro anos com os outos partidos de esquerda e agora, quer renegociar com Bloco de Esquerda e Partido Comunista “piscando o olho”, como refere o jornalista Nuno Amaral aos novos partidos.