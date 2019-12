No caso de quem nasceu em Portugal, filho de pais estrangeiros, a proposta do PCP mantém a exigência de que um dos pais viva em Portugal mas acaba com o tempo mínimo de residência de dois anos.Já a proposta do PAN apenas alarga os atuais direitos de nacionalidade a quem nasceu em Portugal, entre 1974 e 1981.A proposta do Livre foi chumbada. Sem votação, baixou à comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais a proposta do Bloco de Esquerda.





Pormenores com o jornalista João Torgal.