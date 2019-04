Lei de Bases da Saúde. CDS adverte contra "retrocesso"

Em entrevista à Antena 1, o líder parlamentar centrista garante que o partido tudo fará para travar as alterações de acabar com as PPP na revisão da Lei de Bases da Saúde.



No que respeita ao futuro político, Nuno Magalhães não coloca de parte uma espécie de geringonça à direita, a incluir CDS-PP, PSD e Aliança.



No entanto, rejeita a possibilidade de o Chega poder integrar esta solução governativa após as legislativas de outubro.