Lei de Bases da Saúde. Governo parece não querer trocar de parceiros

Rui Rio reconhece uma aproximação na proposta do PS, mas não conversa com o Governo.



Segundo o líder do PSD, "não há negociações nenhumas a decorrer, há uma proposta de lei e uma série de projetos de lei na Assembleia da República na especialidade, foi adiado recentemente o debate na especialidade, quando quiserem fazer o debate na especialidade, lá estaremos. Apresentaremos as propostas com o que foi sempre o nosso pensamento".



Um pensamento que não rompe com os privados na saúde, tal como defende o CDS. Assunção Cristas diz que não tem nada para negociar para o Governo: "O governo conhece bem a nossa posição e não nos procurou nessa matéria. O que é importante é termos uma porta aberta com o SNS a funcionar bem, mas também com os atores privados, com os atores do sector social, a poderem complementarem esse serviço e também a funcionarem bem, prestando um serviço de qualidade".



O PCP mantém-se irredutível - quer o fim de todas as PPP para fazer cumprir a constituição. Acredita que ainda é um possível um acordo.



Para Jerónimo de Sousa, "manter este equívoco, esta promiscuidade, fazendo como alguns pretendem, da saúde dos portugueses uma área de negócio, nós pensamos que não é a melhor forma de concretizar o comando constitucional. E por isso mesmo vamos lutar até ao fim".



E mesmo sem se referir à lei de bases da saúde, Catarina Martins falou das críticas que o partido tem recebido nos últimos dias: "Alguma coisa devemos estar a fazer, para num momento em que estamos a defender aquilo que é de todos e de todas, num momento em que defendemos a democracia e o Estado social, haja gente que vai assim comentar, tão irritada".



O tema deverá marcar o debate quinzenal com o primeiro-ministro desta semana. As propostas dos partidos começam a ser votadas esta sexta-feira.