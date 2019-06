Lei de Bases da Saúde. Rio aponta "vitória da ala radical de esquerda"

RTP28 Jun, 2019, 18:08 / atualizado em 28 Jun, 2019, 18:49 | Política

“Isto é uma vitória da ala radical de esquerda do PS sobre a ala moderada do PS. Este PS está cada vez mais encostado à esquerda e não se consegue libertar destas amarras, não tem qualquer capacidade de diálogo ao centro com moderação e equilíbrio”, firmou Rui Rio relativamente à decisão dos socialistas de não avançar com as negociações sobre a nova Lei de Bases.



“A esquerda quer proibir totalmente a presença de privados e do setor social no Serviço Nacional de Saúde e nós entendemos que essa porta não deve estar fechada e que devemos aceitar essa colaboração”, elucidou.









Para Rui Rio, “dito dessa maneira é para tentar demonstrar que disse que íamos ser sensatos e não pedir muita coisa e que afinal não foi bem assim”.



De acordo com o líder social-democrata, o PSD estava disposto a “reabrir o processo numa base sensata”. “Não íamos fazer grandes exigências, íamos fazer as exigências base que tinham de ser feitas para a lei ter qualidade”.

“E mais, isso era para negociação. Não tem que ser exatamente assim, é para negociar”, elucidou, acrescentando que duas reuniões bastariam para que essas negociações ficassem concluídas.





Quando questionado sobre se é preferível que haja um acordo à esquerda ou que a Lei de Bases atual se mantenha, Rio defendeu que “é preferível que a Lei de Bases chumbe e fique o que está, o que também não é dramático”.

PSD não é “muleta da geringonça”

Lançando críticas ao PS, Rui Rio garante, porém, que este recuo não vai fazer com o que o PSD venha, futuramente, a negar negociações relativamente a qualquer tema, uma vez que os portugueses são sempre uma prioridade.



“Como não conseguiu entendimento global com o Bloco de Esquerda e com o PCP, (o PS) veio pedir ajuda ao PSD para aprovar a Lei de Bases da Saúde”, declarou. “O PSD não existe para ajudar o Governo, mas existe para salvaguardar o interesse dos portugueses e para pôr Portugal em primeiro lugar”.



“Por isso, cumpria-nos estar disponíveis para tentar melhorar a Lei de Bases da Saúde que Portugal neste momento tem”, explicou, acrescentando que não estava apenas em causa “a questão das parceiras público-privadas”, mas também a “área dos direitos dos cidadãos e a área da saúde pública e bem-estar”.



“Eu não me sinto enganado porque já no ponto de partida eu admitia que isto pudesse ser possível”, confessou, mas a prioridade era servir os portugueses e, por essa razão, o líder decidiu avançar com os diálogos.



“Se amanhã se repetir uma situação destas relativamente a uma outra matéria qualquer, eu vou fazer exatamente da mesma maneira. Eu vou mostrar disponibilidade para, em nome dos portugueses, negociar em espírito aberto aquilo que para eles possa ser melhor”, garantiu.