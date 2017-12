Lei do financiamento dos partidos pode passar pelo PSD

O primeiro-ministro António Costa já anunciou que não vai pedir ao tribunal constitucional a fiscalização das polémicas alterações aprovadas na semana passada no parlamento.



O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa tem de decidir se o faz até ao final da semana.



Se isso não acontecer, o Presidente terá mais 12 dias para aplicar um eventual veto ao diploma e os prazos, como conta a jornalista Rosa Azevedo, coincidem com a eleição do novo líder social-democrata.



Santana Lopes e Rui Rio, candidatos à liderança do PSD, já revelaram as suas posições.



Pedro Santana Lopes acha o voto do PSD incompreensível.





Santana Lopes não compreende o voto do PSD.O outro candidato Rui Rio critica a falta de transparência na maneira como as alterações foram aprovadas.Rui Rio não considera bem que os partidos deixem de pagar IVA.Anteriormente o CDS e o PAN já tinham feito saber que discordam do fim do limite para a angariação de fundos pelos partidos.E, por isso, votaram contra a lei de alteração do financiamento dos partidos políticos.A lei já está no Palácio de Belém para ser assinada, ou vetada, pelo Presidente.A Presidência da República informa que Marcelo Rebelo de Sousa não se pode pronunciar antes de oito dias, após a receção, ou seja, antes de dia 30.