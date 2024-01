PS e PSD chegaram a acordo para tentar resolver o impasse na lei dos metadados, depois do chumbo do tribunal constitucional.

A proposta condiciona a conservação dos dados de tráfego e localização a um pedido de autorização judicial que deve ser decidido em 72 horas.



A proposta vai a votos da sexta-feira. A Autorização judicial será da competência do supremo.



Estes partidos acreditam que com as alterações introduzidas o tribunal constitucional não vai colocar mais obstáculos.