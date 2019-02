Partilhar o artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário" Imprimir o artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário" Enviar por email o artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário" Aumentar a fonte do artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário" Diminuir a fonte do artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário" Ouvir o artigo Lei laboral. BE quer turnos limitados ao "estritamente necessário"