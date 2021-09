Leiria. Movimentos independentes lideram quatro Câmaras no distrito

Quatro Câmaras do distrito de Leiria vão ser lideradas no próximo mandato por movimentos independentes, somando-se a Peniche os municípios da Batalha, Caldas da Rainha e Marinha Grande, e com PS e PSD a dividirem as restantes 12 autarquias.