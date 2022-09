Liberais escolhem educação para tema das suas primeiras jornadas parlamentares

De acordo com o programa hoje divulgado, as jornadas terão um "enfoque especial nos problemas da educação", sob o lema "Crescer em Portugal" e servirão para "definir as prioridades legislativas da IL para o próximo ano parlamentar".

O `pontapé de saída` será dado na segunda-feira (03) pelo líder do grupo parlamentar, Rodrigo Saraiva, com uma intervenção aberta à comunicação social, num programa com "sessões de trabalho interno dos deputados".

À noite, pelas 20:30, haverá um jantar com "deputados, dirigentes liberais e outros convidados", que o partido ainda não especifica neste programa.

No segundo dia, o grupo parlamentar liberal, composto por oito deputados, vai visitar dois estabelecimentos de ensino da cidade de Coimbra, com declarações aos jornalistas no final.

À tarde, "os deputados prosseguem com as sessões internas de trabalho" e ao final do dia, pelas 18:00, a sessão de encerramento ficará a cargo do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

Os liberais tinham as jornadas parlamentares inicialmente marcadas para os dias 19 e 20 de setembro, mas estas foram adiadas por coincidirem com dias do luto nacional pela morte da rainha Isabel II.