Líder bloquista diz que Portugal fica "mais tolerante" com Lei da Eutanásia

Catarina Martins afirma que Portugal ficou "mais tolerante" com a aprovação da Lei da Eutanásia. De visita a um mercado agrícola no Machico, Catarina Martins foi confrontada com a declaração do papa, que se disse triste com a decisão do Parlamento. A líder bloquista lembra que a lei aprovada não impõe nada a ninguém, respeitando a fé e a vontade de cada um.