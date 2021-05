Líder centrista pede Eduardo Cabrita para parar de brincar com a vida dos portugueses

Lusa

O líder do CDS está em Angra do Heroísmo, no encerramento do X Congresso Regional do CDS-PP/Açores e refere que o ministro da Administração Interna anda a brincar com a vida dos portugueses e pede para se demitir imediatamente.