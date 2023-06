Líder da IL volta a exigir explicações sobre escala de Costa na Hungria

No dia em que o semanárionoticia que a escala de António Costa em Budapeste ter-se-á devido à candidatura de Portugal ao Mundial de 2030, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considera que são já demasiadas as versões.De visita a Portimão, ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, o líder da Iniciativa Liberal também se mostrou preocupado com a mudança de responsáveis no Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Diogo Ayres de Campos foi afastado do cargo por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o São Francisco Xavier.