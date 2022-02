Líder da Iniciativa Liberal quer testar abertura ao diálogo declarada por Costa

O partido esteve reunido ontem em Conselho Nacional.



A Iniciativa Liberal passou a ser a quarta força política do país, com oito deputados no Parlamento.



João Cotrim de Figueiredo quer que o primeiro-ministro mostre se está verdadeiramente aberto às propostas que lhe vão ser apresentadas.