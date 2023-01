Líder do BE diz que Governo anda enredado em "escândalos" e não dá respostas

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou hoje que a maioria absoluta do PS, por andar "enredada nos seus próprios escândalos", está a ser "incapaz de dar explicações" e respostas aos problemas do país.