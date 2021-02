Líder do BE pede a António Costa que prolongue já apoio para travar vaga de despejos e falências

Catarina Martins pede a António Costa que prolongue de imediato as moratórias para travar uma vaga de despejos e falências. No comício dos 22 anos do partido, a líder do Bloco de Esquerda avisa que é uma decisão que não pode esperar porque a crise ainda vai durar.