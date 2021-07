Líder do CDS-PP chama Cabrita de "ministro sempre em pé"

O líder do CDS-PP avisa que não devem contar com ele para alimentar "discórdias e divisões" dentro do partido. Na comemoração dos 47 anos do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos voltou a pedir a demissão de Eduardo Cabrita imputando-lhe responsabilidades nos festejos do Sporting. Disse que é um "ministro sempre em pé" porque nunca cai perante os escândalos.