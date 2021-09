Líder do CDS-PP não admite qualquer cenário de derrota

Francisco Rodrigues dos Santos não equaciona sequer ter um mau resultado nas eleições autárquicas. Depois de ter improvisado um comício com um megafone em Montemor-o-novo, o líder do CDS visitou hoje uma feira em Nelas, onde acusou António Costa de colocar a ideologia à frente do país.