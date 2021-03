Líder do CDS-PP promete ser candidato nas próximas autárquicas

O Conselho Nacional do partido está hoje reunido para votar o regulamento autárquico.



Francisco Rodrigues dos Santos diz que todos os membros do Comissão Política Nacional do CDS vão ser candidatos nas eleições autárquicas incluindo ele próprio, ao que tudo indica, por Oliveira do Hospital.