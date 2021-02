Líder do CDS vai levar ao Conselho Nacional uma moção de confiança

Foto: Lusa

O líder do CDS não atira a toalha ao chão. Pressionado por várias figuras do partido para convocar um congresso extraordinário, com vista a eleições antecipadas, Francisco Rodrigues dos Santos opta por outra estratégia e vai levar a votos uma moção de confiança, no Conselho Nacional dos centristas, para se manter como presidente.