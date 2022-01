Líder do PAN avisa PCP que está em "contraciclo" se nega alterações climáticas

Miguel Pereira da Silva - Lusa

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, avisou o PCP que está em "claro contraciclo com as preocupações dos mais jovens", caso tenha decidido "ser negacionista" das alterações climáticas.