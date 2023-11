Foto: Eduardo Costa - Lusa

O líder do PS dos Açores diz que o representante da República e o presidente da República terão de tirar as suas ilações, caso se confirme o chumbo do Plano e Orçamento da Região para 2024.



Neste momento e de acordo com o sentido de voto revelado pelos partidos, o orçamento da região para 2024 vai ser chumbado no Parlamento regional. O presidente do Governo dos Açores já disse que, se isso acontecer, apresenta um segundo orçamento.