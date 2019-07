Líder do PSD Açores alvo da justiça

Alexandre Gaudêncio foi constituído arguido por suspeita de peculato, prevaricação, abuso de poder e falsificação de documentos.



O líder do PSD Açores, que é autarca na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, queixa-se de que a investigação parte de queixas anónimas e de outro partido.



O político não se demite da liderança partidária mas admite que a continuação no cargo vai ser posta à consideração do PSD do arquipélago.



O líder do PSD Açores, Alexandre Gaudêncio, foi constituído arguido no âmbito da operação "Nortada" da PJ que realizou buscas domiciliárias na Câmara da Ribeira Grande e noutras instalações municipais, bem como num conjunto de empresas que têm relações contratuais com a câmara.



Em causa está um contrato com o artista brasileiro MC Kevinho para um concerto ocorrido em abril no município açoriano, segundo a revista Sábado.



O concerto provocou polémica na Ribeira Grande devido aos valores envolvidos: em abril, o Açoriano Oriental revelava que em causa estariam 123 mil euros entre “cachet” e organização, aos quais se terão juntado a receita de bilheteira a favor do artista brasileiro.