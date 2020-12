Líder do PSD deseja 2021 "muito melhor" no SNS e com outras opções na TAP e Novo Banco

O presidente do maior partido da oposição, PSD, desejou hoje um 2021 "muito melhor" do que 2020, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e voltou a fazer reparos ao Governo quanto à TAP e Novo Banco.