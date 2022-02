Líder do PSD Porto questiona indecisão de Rui Rio

Ouvido pela jornalista Rosa Azevedo, o líder da distrital social-democrata do Porto disse que continua a aguardar as explicações de Rui Rio.Rio aposta num congresso sem diretas à espera que o partido lhe diga se ainda é útil.

Na terça-feira, um dos vices do ainda líder do PSD, Salvador Malheiro, defendeu o avanço de Luís Montenegro. Uma atitude que, no entender do líder da distrital do Porto, mancha o partido e constitui “uma vergonha”.