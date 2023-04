Líder do PSD rejeita coligações ou apoio de "políticos racistas, xenófobos ou populistas"

Num excerto da entrevista já disponibilizada online no site da estação televisiva, e que será transmitida na íntegra a partir das 22:00, Luís Montenegro foi desafiado pela jornalista Maria João Avillez a clarificar as relações com o partido Chega.

"Quero garantir uma coisa aos portugueses: não vamos ter no Governo nem políticas nem políticos racistas, nem xenófobos, nem oportunistas, nem populistas. Ou apoio político, se quiser", assegurou o presidente do PSD.

Luís Montenegro acrescentou ainda que não vai ter o apoio político de quem tenha "posições populistas demagógicas": "E, sobretudo, eu não quero no meu governo imaturidade, nem irresponsabilidade", acrescentou.

Neste excerto, o presidente dos sociais-democratas reiterou que entende -- ao contrário do que tem dito o Presidente da República -- que o PSD já é alternativa ao Governo do PS.

"Há uma alternativa e eu sou a alternativa, com o meu partido, o PSD. Isto é tão claro que, mesmo o argumento que é usado e que vale o que vale, o das sondagens, induz precisamente que essa alternativa existe", disse.

Na próxima terça-feira, Luís Montenegro vai ter uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, depois de uma semana em que divergiram publicamente sobre se o PSD é já ou não uma alternativa ao Governo.

O Presidente da República voltou a afastar no início da seana a hipótese de dissolução, invocando a conjuntura e falta de "uma alternativa óbvia em termos políticos", e Luís Montenegro respondeu dois dias depois indiretamente a Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha assegurado não estar no bolso nem do Governo nem da oposição.

"O PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, têm total independência na sua ação política e o PSD assegura ao país, aos portugueses e ao Presidente da República que é alternativa ao Governo do PS e que estamos prontos para assumir todas as consequências de ser alternativa quando for oportuno", afirmou Montenegro, na quarta-feira.

Um dia depois, o chefe de Estado prometeu avisar se um dia mudar de posição sobre a questão da alternativa política e interrupção da legislatura, confrontado com a afirmação do presidente do PSD de que está pronto para ser Governo.

"Quando eu tiver a dizer sobre essa matéria uma posição do Presidente diferente, eu direi (...) Opiniões há muitas. A posição do Presidente, quem tem de decidir é o Presidente", acrescentou Marcelo.