Líder parlamentar do CDS considera que "é pena" se Gonçalves Pereira não continuar vereador

O presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP defendeu hoje que "é pena" se o vereador na Câmara de Lisboa João Gonçalves Pereira "não continuar nessas funções", classificando-o como "um dos grandes autarcas do CDS" no país.