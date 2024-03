Foto: Luís Forra - Lusa

Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, diz que é natural que Gonçalo da Câmara Pereira se mostre favorável a uma coligação entre a AD e o Chega. Refere que há "várias vozes dentro do PSD, inclusive dentro da nova bancada parlamentar", a querer esta solução. Mas não avança com nomes.