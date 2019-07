Partilhar o artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos Imprimir o artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos Enviar por email o artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos Aumentar a fonte do artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos Diminuir a fonte do artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos Ouvir o artigo Líder parlamentar do PS anuncia saída e diz ser tempo de dar lugar aos mais novos