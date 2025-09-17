Líder parlamentar do PSD acusa Ventura de ser "incendiário" por ter ido à manifestação de imigrantes

A acusação foi feita por Hugo Soares durante o debate proposto pelo PS de constituição de uma comissão técnica independente sobre os incêndios de agosto, no qual André Ventura participou durante a primeira hora, tendo saído pouco depois das 16:00.

"Quando decorre um debate sério sobre incêndios, o deputado André Ventura fugiu de mansinho e está lá fora a provocar os imigrantes em Portugal, isto é uma vergonha", acusou Hugo Soares.

O deputado e dirigente do PSD sublinhou que, se muitos na bancada social-democrata podem considerar que a imigração precisa de ser controlada, nenhum foi perturbar uma "manifestação legítima".

Já com os microfones desligados, o líder parlamentar do PSD repetiu, por várias vezes: "Incendiário, incendiário".

O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, disse estar a ficar cansado do uso indevido de figuras regimentais e ameaçou até interromper os trabalhos, depois de uma primeira hora de debate marcada por constantes desvios ao tema.

"Eu acho que quem é contra a democracia deseja que os trabalhos sejam interrompidos", avisou, pedindo colaboração e lealdade institucional aos deputados.

Na resposta a Hugo Soares, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou o presidente da bancada do PSD de ter ameaçado fisicamente o deputado Pedro Frazão, numa fase não audível na sala.