Líder parlamentar socialista promete "maioria absoluta" de diálogo

O novo líder parlamentar do Partido Socialista afirma que não vê nas palavras do Presidente da República qualquer insinuação de que António Costa não vá cumprir os quatro anos de mandato. Eurico Brilhante Dias garante que a maioria absoluta do PS será de diálogo com todas as forças políticas democráticas.