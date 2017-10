Liderança do PSD esgrime-se em silêncio

Já se sabe que Pedro Passos Coelho não será candidato à liderança do partido. O período de reflexão do ainda líder durou apenas dois dias e a decisão ficou a conhecer-se no final do Conselho Nacional do partido realizado na terça-feira à noite.



Uma reunião aqui dissecada pela jornalista Natália Carvalho.



Passos Coelho não apresenta de imediato a demissão, mas não é candidato. No seu discurso, o presidente do partido fez questão de informar que sai sem ressentimentos.



O líder do PSD sugeriu também que as eleições diretas sejam mais cedo do que o previsto e as alternativas começam a surgir mas ou menos explícitas.



Paulo Rangel falou e preferiu dizer que o discurso substantivo fica para depois.Já Pedro Santana Lopes disse no canal televisivo SIC que não está completamente fora de uma corrida à liderança do PSD.