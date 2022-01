Líderes do PS e do PSD a norte, CDU, BE e IL em Lisboa

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, inscreveu-se para votar em mobilidade e exercerá o seu direito no Porto, de manhã. Depois, tem previstos contactos com a população em Caxinas, Vila do Conde, rumando, à tarde, para Guimarães e Vizela.

Ao final da tarde, em Braga, está agendado um comício no Theatro Circo e um outro, mais tarde, em Viana do Castelo (Teatro Sá de Miranda).

O presidente do PSD, Rui Rio, começa o dia em Guimarães, pelas 11:00, onde tem previstos contactos com a população e comércio local, o mesmo devendo acontecer em Arcos de Valdevez. O líder do Chega, André Ventura, está também no Porto, onde participará num almoço com antigos combatentes, antes de uma arruada na Póvoa do Varzim.

À tarde, em Viana do Castelo, Rio participa nas Conversas Centrais sobre o Mar, na companhia de Filipe Girbal Brandão.

A agenda da coordenadora do BE, Catarina Martins, arranca em Rio Maior com uma visita ao Mercado de Santana. À tarde, participa num comício no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com a presença dos deputados Mariana Mortágua e Pedro Filipe Soares.

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, vai votar em Évora de manhã, e segue para Vila Franca de Xira, para participar na ação "O futuro é CDU -- crianças e pais com direitos", rumando depois para a capital para um desfile/comício no Largo do Intendente.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, começa o dia com uma visita à Feira do Fumeiro, em Montalegre, e à tarde participa num encontro com empresários do setor da restauração, em Lisboa.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, participa de manhã numa reunião com a Associação Coolabora Crl, na Covilhã, para abordar a temática da violência doméstica no interior do país e, na Guarda, irá fazer uma visita aos Bombeiros Voluntários para abordar a temática da valorização dos bombeiros voluntários e proteção das florestas.

A agenda do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, inclui hoje uma vista ao Mercado do Livramento, em Setúbal, uma passagem pelo Paredão da Costa da Caparica (Almada) e um "Passeio Liberal" nas Docas de Alcântara, em Lisboa.

O dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, vai hoje visitar a Serra de Carnaxide, concelho de Oeiras. À tarde, exerce o seu direito de voto na Cidade Universitária, em Lisboa.