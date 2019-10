Líderes partidários e políticos lamentam a morte de Freitas do Amaral

O CDS almoçava em Barcelos quando recebeu a notícia. Assunção Cristas pediu um minuto de silêncio e homenageou o fundador do partido.



A morte de Diogo Freitas do Amaral caiu em plena campanha. Rui Rio ficou visivelmente consternado. Abriu o discurso com um aplauso e recordou um aliado do PSD.



Para António Costa, que foi ministro com Freitas do Amaral no governo de José Sócrates, poucos deram tanto a Portugal.



E mesmo em polos políticos opostos, também o Bloco de Esquerda elogiou a coragem do ex-ministro.



Já Jerónimo de Sousa limitou-se a mandar as condolências à família.



Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro da Aliança Democrática, reagiu em comunicado: "Foi meu colega no governo de Sá Carneiro e meu Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa Nacional, durante quase um ano e meio. (...) Será recordado pelo seu importante contributo para a democracia portuguesa".



E Jorge Sampaio não deixou de escrever que %u201CFreitas do Amaral foi uma figura determinante do regime democrático português e uma personalidade marcante da história portuguesa contemporânea."



Quem com ele fez a história do CDS fala de uma referência na política e no país.