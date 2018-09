Linha de qualificação da oferta turística dá verbas para remodelação e novos hotéis

Foto: Paulo Novais - Lusa

O ministro da Economia, em entrevista ao Diário de Notícias anunciou também o lançamento de um fundo de investimento imobiliário do turismo para o interior.



Um fundo que comporta 25 milhões de euros disponíveis a partir de desta quinta-feira para investimentos numa região do país.Manuel Caldeira Cabral faz também referência que em 2017 se verificou um crescimento nesta área e acredita que este ano os valores voltaram a bater novos máximos.Contando já com 2018, e no conjunto dos últimos três anos, as receitas do turismo devem registar uma subida a rondar os 50 por cento.