Foto: Tiago Petinga - Lusa

Na Assembleia da República, onde o ministro das Finanças está esta sexta-feira a apresentar aos partidos as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou que os portugueses, "apesar de pagarem cada vez mais impostos e cada vez mais IRS, não verão uma redução tão grande como aquela que o PSD defende".

"Apenas na habitação, em matérias fiscais, de redução de impostos que incidem sobre a construção e a compra e rendimento das casas, é que nos pareceu que pode haver alguma abertura do Governo para acolher as propostas do PSD que foram feitas em fevereiro", acrescentou o dirigente laranja.