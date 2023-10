Linhas gerais do Orçamento. "Taxas de referência de esforço" para apoios na habitação

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

À saída da reunião com o ministro das Finanças no Parlamento, para apresentação das linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o líder do Chega, André Ventura, revelou ter ouvido de Fernando Medina que "haveria duas taxas de referência de esforço, de 35 e 55 por cento do rendimento, e quando se atingisse essa taxa haveria um apoio direto quer no âmbito do crédito à habitação, quer no âmbito do arrendamento".