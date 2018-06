Partilhar o artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Imprimir o artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Enviar por email o artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Aumentar a fonte do artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Diminuir a fonte do artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Ouvir o artigo Lino Santos vai ser novo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança

Tópicos:

CNCS, Cibersegurança, Computação Científica,