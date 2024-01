José Luís Carneiro aceitou ser o cabeça de lista do PS por Braga nas próximas eleições. Depois de uma negociação difícil com Pedro Nuno Santos, o atual ministro da Administração Interna considera ter condições para avançar.

A RTP apurou que o candidato derrotado nas eleições internas do PS não gostou do afastamento de alguns nomes que o apoiaram.



Já Álvaro Beleza desistiu de ser cabeça de lista por Vila Real.



Alterações a menos de uma hora de o PS reunir para fechar as listas para as próximas eleições.