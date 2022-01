Listas de Chega, CDS e "Nós Cidadãos" violam a lei da paridade

O Tribunal Constitucional determinou que as listas por Lisboa de Chega, CDS e "Nós Cidadãos" violam a lei da paridade. Ou seja, não respeitam a representação mínima do sexo feminino nas listas às Legislativas. O tribunal diz que os partidos têm dois dias para corrigirem a situação. Caso contrário, as listas não vão ser aceites.