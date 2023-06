Lítio de Boticas benéfico "para todo o país", garante Governo

Em declarações esta manhã no programa da Antena1, a secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, afirmou que a estratégia do Governo passa por garantir que fica em Portugal "toda a cadeia de valor", desde a extração do lítio até à produção e à reciclagem de baterias.





A governante admite que a extração de lítio tem impacto, mas lembra que estão previstas medidas de mitigação e de compensação para o território de Boticas.



No programa da rádio pública, que hoje debateu a transição energética. Ana Fontoura Gouveia afirmou ainda convicção em que a seca não impedirá Portugal de concretizar a meta de 80 por cento de eletricidade gerada por fontes renováveis até 2026.



A secretária de Estado lembra que há outras fontes de eletricidade para além da água das barragens.