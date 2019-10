Livre aberto ao diálogo mas não a "coligação partidária"

Falando aos jornalistas no Palácio de Belém, no final de uma audiência com o Presidente da República, Joacine Katar Moreira começou por notar que "deu entrada aqui hoje a verdadeira esquerda verde".



"Nós consideramos fundamental que haja um entendimento mas, inicialmente, entre os partidos que constituíram esta união nestes últimos quatro anos", afirmou a deputada, assinalando que "é necessário que haja uma responsabilização e um entendimento entre os que efetivamente começaram isto".